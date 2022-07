Pulizie estive: come fare con il robot aspirapolvere

Le pulizie estive, come il cambio armadi o lavare i piumoni o la sala da pranzo, la dispensa, si possono fare con l'aiuto del miglior robot pulitore.

L’estate è la stagione della leggerezza e della spensieratezza, del momento delle vacanze e di rilassarsi al mare. Si può approfittare di questo periodo per dedicarsi alle pulizie estive e avere così una casa accogliente per ospitare amici e parenti per il barbecue o le grigliate da fare insieme. Vediamo da dove cominciare e come fare per una casa più in ordine.

Pulizie estive

In estate è molto importante, così come in altri periodi dell’anno, dedicare del tempo alle faccende domestiche. Per questo motivo, le pulizie estive sono un compito da portare a termine per avere una casa pulita e in ordine per accogliere gli ospiti e gli amici che giungono in visita. Bisogna fare attenzione a particolari spazi che si vivono in questo periodo.

Bisogna anche prestare attenzione alle fonti di sporcizia e di macchie. Inoltre, in questo periodo gli animali domestici, come i cani, perdono il pelo che lasciano spesso per casa per cui una pulizia approfondita degli ambienti domestici è fondamentale. Con il caldo, determinati odori, come quelli della spazzatura, tendono maggiormente ad accentuarsi.

Il terrazzo o il balcone sono la prima cosa da pulire dal momento che sono l’accesso alla propria casa. Quindi, una pulizia approfondita di questa zona della casa è essenziale, soprattutto se si hanno vasi e fiori che possono sporcare il pavimento di casa. Le ringhiere dei balconi o del terrazzo, a prescindere dal materiale, hanno bisogno di trattamenti e prodotti specifici.

L’estate è il momento in cui si cominciano a preparare le provviste, per cui le pulizie estive non possono prescindere dalla dispensa e, quindi, metterla in ordine, controllando anche tutti i prodotti in scadenza e, nel caso, buttarli. Per chi non l’ha ancora fatto, è il momento di cambiare le lenzuola mettendo quelle adatte per il periodo.

Pulizie estive: consigli

Per dedicarsi alle pulizie estive nella propria casa o giardino, bisogna stilare un programma in modo da capire cosa pulire. Qui si trovano una serie di consigli e suggerimenti validi per trasformare la vostra casa in uno specchio e renderla maggiormente confortevole per gli amici e gli ospiti che si accoglieranno.

Ci si può concentrare sulle zone della casa, come la cucina, la sala da pranzo o il salotto, luoghi adibiti ad accogliere gli amici. Nel caso qualcuno decidesse di fermarsi per la notte, la stanza degli ospiti è un altro ambiente che necessita di tutte le pulizie necessarie. Per rendere la casa un luogo pulito e ordinato, è possibile affidarsi a Pulizer, il robottino pulitore che agevola questo compito.

In estate si aprono le finestre permettendo all’ambiente di arieggiare e dii asciugare tutta l’umidità che si è accumulata durante il periodo invernale. Gli armadi delle stanze da letto vanno svuotati e puliti in profondità. Per rinfrescare questa zona e ambiente, è possibile anche inserire all’intero dei profumatori dalle fragranze fresche e floreali, magari alla lavanda per profumare un po’ questa stanza.

Si consiglia di approfittare delle ore fresche della giornata, magari la mattina presto o il tardo pomeriggio per occuparsi delle pulizie estive in modo da non dover sudare troppo. Si può sfruttare questo periodo, non solo per un maggiore ordine della casa, ma anche per eliminare il superfluo e rendere l’estate più leggera, priva di tutti quei pesi non necessari.

Pulizie estive con il robot aspirapolvere

Per dedicarsi alle pulizie estive e cercare di non affaticarsi troppo, la soluzione è affidarsi a Pulizer, considerato il miglior robottino pulitore attualmente disponibile in commercio. Si tratta di un elettrodomestico che permette una pulizia rapida di qualsiasi superficie della casa. Uno strumento dotato di panni in microfibra che permettono una pulizia completa.

Grazie a questo strumento è possibile pulire in maniera efficiente sotto mobili, divani e anche altre zone che sono difficili da raggiungere per una pulizia gradevole e confortevole della propria casa. Si puliscono pavimenti sia a umido che a secco ed elimina sia la polvere che i capelli che si accumulano su divani o sul letto.

Un prodotto efficiente che permette di dire addio al secchio e al mocio che costano tempo e fatica. Un dispositivo come Pulizer è dotato di un panno in microfibra rotante che facilita anche l’asciugatura. Un apparecchio che deterge il pavimento senza troppi sforzi. Pulisce i pavimenti in silenzio, senza disturbare se si sta lavorando, studiando o anche solo riposando.

Si caratterizza per un corpo sottile e un design originale. Arriva in qualsiasi angolo. Dispone di due sensori: uno permette di evitare gli urti in quanto è anticollisione, mentre l’altro è anticaduta. Un apparecchio che svolge il proprio lavoro di pulizia della casa in totale autonomia e completamente autosufficiente.

Grazie alla sua tecnologia, facilità di utilizzo e rapporto qualità prezzo, è definito come il miglior robot pulitore del momento.

Basta semplicemente premere il bottone per accenderlo o spegnerlo e per cominciare a usarlo. Fornisce prestazioni eccellenti rispettando qualsiasi esigenza. Terminata la pulizia, basta rimuovere il panno e lavarlo sotto il getto d’acqua per riusarlo. Pulisce fino in fondo la propria casa e in modo rapido.

I consumatori ne sono entusiasti e lo raccomandano.

Pulizer non si ordina nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto