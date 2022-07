Condizionatore portatile: i migliori modelli del 2022

Il condizionatore portatile è l'alleato ideale per le giornate d'estate in quanto dà il giusto refrigerio e freschezza dall'eccessiva calura.

Il caldo di questi giorni è davvero bollente e difficile da tollerare per chiunque. Per riuscire ad avere luoghi più freschi all’interno della propria casa, la soluzione migliore è sicuramente un condizionatore portatile di cui esistono tantissimi modelli che sono efficaci e di qualità.

Qui proviamo a capire quale scegliere e gli utilizzi.

Condizionatore portatile per il caldo

Un apparecchio indispensabile per tollerare il caldo e dare sollievo e refrigerio all’ambiente casalingo, ma non solo. Il condizionatore portatile è sicuramente un alleato prezioso e importante durante la calura delle giornate estive. Inoltre, essendo portatile permette di spostarlo da una stanza all’altra dando refrigerio e frescura a ogni stanza.

Inoltre, rispetto a un modello classico, non necessita di una installazione a muro.

I costi sono alquanto contenuti anche se dipende molto dal modello che si vuole acquistare. Inoltre, un dispositivo del genere permette di consumare molto meno, di risparmiare energia e di non inficiare troppo sulla bolletta.

Al momento dell’acquisto, ci sono delle caratteristiche da considerare, come il volume e le dimensioni dell’ambiente da rinfrescare in modo da capire se vi sia bisogno di un modello grande o comunque piccolo.

La temperatura deve essere costante per poter rinfrescare nel modo giusto l’ambiente senza esagerare e, quindi, fare male.

Dal momento che, dormire la notte, per via del caldo, è alquanto difficile, si consiglia di optare per un modello che non sia particolarmente rumoroso, ma meglio silenzioso in modo da non disturbare durante il sonno. In questo modo è possibile riposare senza disturbare chi sta lavorando o studiando. Essendo un condizionatore portatile, è possibile portarlo anche in ufficio oppure in viaggio per godere di un po’ di refrigerio.

Condizionatore portatile per il caldo: utilizzi

Un dispositivo molto piccolo che è possibile spostare, anche perché non presenta dimensioni particolarmente ingombranti e utile da portare nella casa al mare. Un modello come il condizionatore portatile funziona in modo molto semplice e facile dal momento che non ha bisogno di cavi o fili.

Basta semplicemente aggiungere l’acqua nel serbatoio per farlo funzionare e godere di un po’ di freschezza in casa. Ha un funzionamento molto semplice questo strumento che dà frescura e refrigerio a un ambiente caldo. Dotato di una ventola che aspira l’aria calda dall’ambiente per poi forzare il passaggio tramite la serpentina fredda.

In questo modo l’aria è immessa nell’ambiente ed è molto più fresca e salubre. Alcuni modelli di condizionatore portatile disponibili in commercio sono dotati di ruote in modo da spostarli facilmente e anche di un manico per avere maggiore libertà di movimento. Spesso hanno anche un telecomando che permette di regolare la temperatura desiderata.

Nei modelli maggiormente evoluti, vi è anche la funzione timer in modo da verificare l’orario di funzionamento grazie all’apposito telecomando in dotazione. Ci sono poi funzioni aggiuntive, come quella di deumidificazione e di purificazione dell’aria in modo che sia sana, proprio come nel modello Artic Cube, il migliore del settore.

Condizionatore portatile per il caldo: Artic Cube

Tra i tanti modelli di condizionatore portatile, il migliore dell’anno è sicuramente Artic Cube, un apparecchio che dona refrigerio e luoghi più freschi in casa nei quali poter stare nelle calde giornate estive. Il miglior alleato per l’estate e trovare refrigerio dal sole. Molto silenzioso e facile da usare, anche perché piccolo e poco ingombrante.

Ha un design elegante e sottile, da posizionare sia in casa che in ufficio, ma anche nella camera dei bambini perché sicuro e silenzioso. Si riempie il serbatoio di acqua e si accende, collegando l’unità. Si chiama in questo modo proprio per il suo design a cubo. Si può posizionare in ogni angolo della casa dando una atmosfera rilassante e fresca.

Secondo gli esperti e i consumatori è il miglior condizionatore portatile grazie alla semplicità di utilizzo, ai benefici e all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un apparecchio comodo e semplice da usare che funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. In seguito, l’acqua evapora trasformandosi in aria fredda che dà freschezza e refrigerio all’ambiente. Si può tenere accesso tutta la notte per dormire sonni tranquilli.

I filtri hanno una durata di 8 ore prima di essere nuovamente sostituiti. Non usa gas o refrigeranti chimici per cui l’aria è salutare e salubre senza particelle di polvere. Uno strumento come Artic Cube è polivalente perché non si limita a rinfrescare gli ambienti, ma deumidifica e purifica anche l’aria.

Gli utenti ne sono entusiasti e lo raccomandano per le sue potenzialità. All’interno della confezione, oltre al condizionatore, sono presenti il cavo di alimentazione, i filtri, la spina e il manuale di istruzioni.

Artic Cube non si ordina nei negozi o siti di Internet, ma soltanto collegandosi qui al sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo e attivando la promozione di un dispositivo al costo di 59€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito o formula del contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.