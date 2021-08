Dieta del rientro delle vacanze: consigli e rimedi

La dieta del rientro, se seguita in modo corretto, può permettere di tornare in forma evitando gli stravizi e i bagordi tipici del periodo estivo.

Gli stuzzichini, i vari gelati che si consumano in spiaggia, ma anche gli aperitivi, non fanno altro che far salire l’ago della bilancia. Per ritornare in forma, la dieta del rientro delle vacanze è sicuramente il regime ideale. Ecco come fare e cosa consumare per ritornare negli amati jeans.

Dieta del rientro

Al rientro dalle vacanze, è tempo di rimettere nell’armadio bikini e copricostume che hanno caratterizzato le ferie e ritornare nei jeans, ma può essere difficile dal momento che grigliate e aperitivi sulla spiaggia oppure il gelato non hanno aiutato e oggi si fa fatica a tornare in forma. Ci si sente in colpa e per far fronte alla linea appesantita, la dieta del rientro è la soluzione alimentare migliore da seguire.

Non appena tornati dalle vacanze, è più che normale sentirsi gonfi, pesanti e anche ingrassati con l’aumento del girovita. Bisogna compensare il senso di colpa cercando di evitare gli eccessi e stravizi che hanno contraddistinto la vacanza e pensare al proprio fisico, a come tornare in forma in modo da affrontare i prossimi mesi di impegno e di lavoro.

Se in vacanza, complice anche il tempo all’aria aperta, risulta difficile resistere alle tentazioni e sgarrare ogni tanto, la dieta del rientro permette di riprendere, non appena tornati a casa, le sane e vecchie abitudini alimentari che hanno aiutato a sferrare un fisico tonico per la prova costume. Quindi, no ai digiuni punitivi, ma correre ai ripari consumando pasti che siano leggeri e ricchi di nutrienti.

Tornare alle vecchie e sane abitudini permette di sentirsi meglio in poco tempo in modo da eliminare il gonfiore e il senso di pesantezza che si avverte al rientro a casa. Un regime del genere permette di eliminare i liquidi in eccesso, consumando alimenti adatti e depuranti da abbinare a un buon integratore, quale può essere Piperina & Curcuma Plus.

Dieta del rientro: consigli

Al ritorno dalle vacanze, bisogna seguire una dieta del rientro che permetta di eliminare i chili che si sono accumulati in eccesso durante le ferie a causa di sgarri e stravizi. La parola d’ordine per un regime di questo tipo deve essere leggerezza, quindi optare per una alimentare che sia sana e bilanciata. Bisogna evitare gli eccessi, a cominciare dal dire no all’aperitivo tutte le sere.

Considerando che il caldo si fa ancora sentire, perché non approfittarne per consumarne cibi che siano leggeri e cotture al vapore che fanno bene. Si consigliano pane e pasta integrali che saziano e tengono sotto controllo l’indice glicemico. Meglio sempre fare almeno cinque pasti al giorno non rinunciando agli spuntini di metà mattina e merenda che sono ottimi spezza fame.

Molto importante, non solo nella dieta del rientro, ma in generale, limitare o sarebbe meglio evitare il consumo di zucchero. Una dieta priva di zuccheri e dolci permette di perdere chili in eccesso. Per chi non sa rinunciare al dolce, meglio optare per della frutta di stagione, quale anguria o melone che sono ricchi di acqua e combattono anche la ritenzione idrica. Associare anche un po’ di attività fisica dona ottimi risultati.

Una delle prime cose da fare è evitare cibi unti e grassi. Se si vuole rientrare negli amati jeans, bisogna darsi delle regole che sono l’unico modo per tornare in forma. Una dieta depurativa è sicuramente il passo principale per tornare ad avere un fisico tonico e snello. Puntare su una colazione a base di succo di frutta o yogurt oppure una pasta fredda per il pranzo insieme a un frutto di stagione e a una insalata a base di quinoa sono alcuni dei piatti da assaporare nella dieta del rientro.

Dieta del rientro: rimedio naturale

Per tornare in forma è possibile affiancare alla dieta del rientro un buon integratore naturale e il migliore, tra i tanti prodotti, è al momento Piperina & Curcuma Plus, raccomandato da esperti e consumatori per le sue proprietà. Un integratore di origine italiano, notificato dal Ministero della Salute e quindi molto efficace per la forma fisica.

Un prodotto naturale che favorisce il metabolismo aiutando a dimagrire e perdere peso, oltre a stimolare l’assimilazione digestiva. Sazia, quindi evita di abbuffarsi ai pasti essenziali, depura e ha proprietà disintossicanti per il fegato e l’intestino permettendo di mantenere la forma a lungo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Consigliato perché fa bene, aiuta a perdere e bruciare le calorie in eccesso. Possono assumerlo sia uomini che donne, senza controindicazioni o effetti collaterali. Al suo interno si trovano componenti naturali, quali la piperina, stimola il metabolismo, fa perdere peso rapidamente e in modo salutare. Poi, vi è la curcuma, una spezia molto nota nella cucina orientale e conosciuta anche come lo zafferano delle Indie, depura eliminando le scorie e le tossine in eccesso. Infine, si trova il silicio colloidale che potenzia gli effetti dei due componenti e protegge pelle, tendini e ossa.

Basta assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua per ottenere ottimi risultati.

Dal momento che è esclusivo e originale, non è reperibile online o nei negozi fisici. L’utente interessato all’ordine di questo integratore deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Piperina & Curcuma Plus è in vendita al costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con la consegna gratis. Per il pagamento, è possibile affidarsi a Paypal, carta di credito e il contrassegno, quindi in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.