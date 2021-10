Hu presenta il suo nuovo singolo, “MilleMila”: “Sono tutte le parole non dette e i baci mai dati”

"MilleMila", racconta la sua autrice, "sono tutte le parole che non ho mai detto, tutti i baci che non ho mai dato, tutti i vizi a cui ho rinunciato".

Essere sinceri non è una debolezza, neppure la fragilità è un peccato: lo sa bene Hu, che all’animo sensibile unisce una personalità coinvolgente e profondamente comunicativa. È trasparente e la curiosità inesauribile è uno dei suoi punti di forza. Musicalmente intensa, graffiante ed esperta, vocalmente travolgente: Hu presenta il suo nuovo singolo, “MilleMila” (Warner Music Italy).

Hu racconta il suo nuovo singolo, “MilleMila”

Voce, synth, drum machine, un set electro-pop che abbraccia lentamente il dancefloor: dopo essere stata scelta da Radar di Spotify tra i talenti più promettenti dell’anno, Hu dimostra il suo talento, la voce unica e con la grande capacità di reinventarsi costantemente rimanendo sempre fedele a sé stessa.

“MilleMila”, ha fatto sapere la giovane cantante, “sono tutte le parole che non ho mai detto, tutti i baci che non ho mai dato, tutti i vizi a cui ho rinunciato, tutti i giorni in cui non ho pensato.

“MilleMila” somiglia alle strisce che lasciano gli aerei quando se ne vanno, somiglia a me da quando mi sento meglio. È la storia infinita di una vita limitata dal tempo”.

Classe 1994, Hu all’anagrafe è Federica Ferracuti, cantante, producer e polistrumentista italiana.

Inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Negli anni approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico: Hu.

Nel corso degli ultimi due anni firma diversi lavori pubblicitari, tra i quali la campagna Lamborghini #Real Lovers, Chiara Ferragni Summer Campagin, “Anotherness” per Malloni e il Night Trailer Generator per Jagermeister.

Nel 2018 viene selezionata tra i 10 finalisti dello Jager Music Lab, che le permette di volare a Berlino vincendo due menzioni speciali. Nell’estate del 2020 esce “Neon” il singolo che apre il nuovo percorso musicale di Hu.

Nsettembre dello stesso anno entra a far parte di Warner Music Italy e partecipa all’edizione di AmaSanremo del 2021 con il brano “Occhi Niagara”. Entra anche a far parte, in veste di autrice e compositrice, della scuderia di Sony Music Publishing. Nel maggio del 2021 esce “End”, il singolo che apre una lunga stagione di concerti che la portano a calcare alcuni tra i palchi più interessanti dello stivale.