Lo scorso 26 Giugno i famigliari di Hugo Vinicius, calciatore brasiliano di 19 anni, avevano denunciato l’improvvisa scomparsa del ragazzo. A distanza di circa dieci giorni, le autorità hanno ritrovato il corpo di Hugo, senza vita e fatto a pezzi.

Hugo Vinicius trovato morto e fatto a pezzi in un fiume del Brasile

Il luogo del ritrovamento corrisponde al fiume Iguatemi, corso d’acqua che scorre nel comune di Sete Quedas, in Brasile. La polizia locale è riuscita in un primo momento a ritrovare una parte di anca, di torso e di coscia del corpo del ragazzo, totalmente smembrato. Anche grazie ad un vistoso tatuaggio è stato possibile in tempi rapidi arrivare all’identificazione. Due giorni più tardi, è stato ritrovato anche un piccolo pezzo della testa di Hugo che, insieme alle altre parti del corpo rinvenute, è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale e Odontoiatria (IMOL) per analisi più approfondite.

La scomparsa e la macabra uccisione del calciatore

Secondo le autorità il delitto di Hugo potrebbe essere a sfondo passionale: questo perché la sera della sua scomparsa, il calciatore si era fermato a pernottare a casa della sua ex fidanzata. Il 19enne è stato prima freddato con tre colpi di arma da fuoco, poi smembrato con una sega elettrica e una sega a nastro.