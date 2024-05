Human Rights Watch: 14.000 sfollati nella regione di Kharkiv

Milano, 21 mag. (askanews) - Più di 14.000 persone sono state sfollate negli ultimi giorni dalla regione orientale di Kharkiv, in Ucraina, dove la Russia ha lanciato un'offensiva di terra il 10 maggio. "Nelle ultime due settimane, i combattimenti nella regione ucraina di Kharkiv si sono gravemente ...

Milano, 21 mag. (askanews) – Più di 14.000 persone sono state sfollate negli ultimi giorni dalla regione orientale di Kharkiv, in Ucraina, dove la Russia ha lanciato un’offensiva di terra il 10 maggio. “Nelle ultime due settimane, i combattimenti nella regione ucraina di Kharkiv si sono gravemente intensificati”, ha affermato il dottor Jarno Habicht, afferma il rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Ucraina, in una conferenza stampa tramite collegamento video da Kiev. “Con il peggioramento della situazione della sicurezza, i bisogni umanitari nella regione stanno crescendo, e crescono rapidamente”.