Hunziker Ramazzotti, ritorno di fiamma? Risponde lui e chiarisce: “Sono libero”

Si moltiplicano le voci di un possibile ritorno di fiamma fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e il cantante in un certo senso le "accredita"

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma? Alla domanda che tutti si pongono sembra voler rispondere lui che in una storia Instagram chiarisce: “Sono libero”. Insomma, il sunto è che il cantante precisa di non essere fidanzato mentre l’ex moglie annuncia di essere di nuovo single, tutto questo mentre si accumulano i rumors di un possibile riavvicinamento dei due ex coniugi.

Hunziker Ramazzotti, i rumors sul ritorno di fiamma e una storia Instragram che sembra “confermarli”

Eros ha postato un video su Instagram in cui, essendo ripreso con una donna, si sente spinto a dare una “excusatio non petita” e si riprende con chi lo ha beccato in compagnia femminile. Insomma, mette le mani avanti e spiega: “Non sono fidanzato. Sono libero. Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato”.

Eros Ramazzotti che è “free, free, free”: ritorno di fiamma con Michelle Hunziker o semplice disponibilità?

“Sono libero. Libero: free, free, free”. Da quando Michelle Hunziker ha voluto ufficializzare la fine del matrimonio con Tommaso Trussardi Eros sembra dunque molto attento a far capire che lui non ha impegni. E quella fra il big della musica e la presentatrice fu una storia davvero bella: Ramazzotti e Hunziker si conobbero nell’estate del 1995 ed alla fine del 1996 venne al mondo Aurora Sophie.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la fiamma che non si è mai spenta ed il ritorno che qualcuno ipotizza

Nel 1998 si sposarono con una cerimonia religiosa al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano e nel 2002 si separarono. Dopo il divorzio nel 2009 le loro strade si erano separate ma mai troppo: il brio di Aurora ed un certo feeling che fra i due non è mai venuto meno avevano tenuto la coppia sottilmente avvinta anche negli anni in cui le loro vite erano su binari del tutto divergenti.