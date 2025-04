HYPER PORTAL, glo porta l'arte alla Milano Design Week

Milano, 9 apr. (askanews) – Uno sguardo sognante verso un’altra dimensione. Lo sguardo è quello di glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti di nicotina, che nell’ambito del progetto “glo for art” per la Milano Design Week ha inaugurato l’installazione “HYPER PORTAL”. Un’esperienza sensoriale unica. Abbiamo parlato con Fabio de Petris, Presidente e AD BAT Italia:

“Abbiamo deciso di abbracciare il mondo dell’arte perché l’arte forse come nessun altro territorio riesce a trasferire emozioni, a connettere le persone e appunto a portare avanti poi quei valori che sono propri della marca, inclusività, positività, entusiasmo, dinamismo e anche la volontà un po’ di rompere gli schemi e di parlare con un tono di voce diverso.

L’avventore è portato a perdersi in una dimensione diversa. In un’esperienza interattiva e immersiva. Lo smarrimento iniziale è armonizzato dalla morbidezza delle forme, dalla possibilità di plasmarle, dal ritrovarsi e riconoscersi nel labirinto di colori e di sfumature. È poi intervenuta Michela Picchi, Artista HYPER PORTAL:

“HYPERPORTAL è un’opera installativa che sicuramente fonde tecnologia, arte e innovazione all’interno dello stesso cuore, è questo flusso di colori che parte dall’esterno, un flusso di colori pop surrealista che avvolge il cuore della corte e sale verso il cielo. All’interno della corte troviamo questa bellissima stanza che in realtà avvolge e racchiude un’installazione interattiva che consente al fritore, al visitatore di giocare un pochettino con la stessa e di interagire con l’artwork stesso, questo significa che il fruitore diventa co-creatore dell’opera e l’opera essendo autogenerativa si genera all’infinito creando insieme a chi entra dentro e quindi c’è quasi un’unione dell’intelligenza artificiale del co-creatore dell’opera stessa”.

È stata poi l’occasione per presentare l’esclusiva collezione di capsule in collaborazione con SUNS, noto brand che negli anni ha saputo rivoluzionare la moda urbana. Ha così concluso Fabio de Petris:

“È una prima esperienza che la marca fa all’interno del mondo del fashion, noi pensiamo che SANS sia una marca che condivide molti dei valori che ha anche GLOW, è una marca innovativa, è una marca moderna, è una marca che ha anche un tono di voce audace che appunto sfida un po’ le convenzioni, quindi creare questa edizione limitata per GLOW in collaborazione con SANS ci permette di entrare in questo mondo”.

Infine è intervenuta Lucia Blondi, Co-founder SUNS:

“Questa collaborazione nasce una Capsule limited edition che unisce la tecnologia di GLOW con la creatività di SANS che vuole essere un progetto non solo di design ma una vera e propria interpretazione del lifestyle contemporaneo”.

Un tuffo nei nuovi orizzonti della moda e del fashion firmato glo.