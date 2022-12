Si sta ufficialmente per concludere il 2022.

Fra pochissime ore in tutta Italia la popolazione festeggerà il nuovo anno 2023 con la speranza che si tratti di 12 mesi tranquilli, senza le tragedie che ci hanno segnati di recente.

Purtroppo, infatti, anche nel 2022 l’Italia ha dovuto affrontare problemi importanti e casi di cronaca sconvolgenti che hanno riempito per giorni le pagine di giornale. Tra questi molti sono legati a eventi atmosferici estremi, fenomeni che purtroppo secondo gli esperti saranno in futuro sempre più frequenti.

In attesa di scoprire cosa ci attende per i prossimi mesi, ecco un breve riassunto dei fatti di cronaca italiani più importanti del 2022.

Tutti i fatti di cronaca più importanti del 2022

Dalle alluvioni ai crolli improvvisi di interi costoni di roccia e ghiaccio, passando per gli omicidi e gli incidenti stradali, qui sotto potete recuperare i 10 eventi che ci hanno segnato negli ultimi mesi.

1. La tragedia della Marmolada

Domenica 3 luglio un enorme porzione di un ghiacciaio della Marmolada si è staccato dalla montagna, travolgendo alcuni scalatori impegnati in una cordata.

Il crollo ha causato la morte di 11 persone.

2. La storia di Alessandro, morto suicida per bullismo

Alessandro aveva solo 13 anni quando ha deciso di togliersi la vita buttandosi dalla finestra di casa sua, a Gragnano. In un primo momento sembrava si fosse trattato di un tragico incidente, poi sono apparse alcune chat Whatsapp di un gruppo di bulli che lo vessavano da tempo. L’ipotesi formulata degli inquirenti è stata quella di istigazione al suicidio.

3. La fine di (quasi) tutte le restrizioni anti Covid

A partire dal 1° maggio, dopo oltre due anni di pandemia, è decaduto l’obbligo di indossare mascherine in gran parte dei locali e delle strutture al chiuso (rimasto in vigore però per i mezzi pubblici fino a settembre). Il 1° maggio è decaduto anche l’obbligo dell’utilizzo del Green Pass per accedere a locali e a luoghi di lavoro.

4.

La strage sull’A4

Lo scorso 7 ottobre un furgone per trasporto disabili si era scontrato contro un tir in autostrada: sono state 7 le persone che hanno perso la vita.

5. L’alluvione a Senigallia

Il 17 settembre scorso forti piogge hanno devastato le Marche. La zona di Senigallia è stata la più colpita: qui la furia dell’acqua ha ucciso 11 persone.

6. La frana a Ischia

La mattina del 26 novembre un forte acquazzone ha scatenato un’enorme frana in località Casamicciola, nell’isola di Ischia. Lo smottamento ha provocato la morte di 12 persone.

7. Tragedia alle Tremiti

Il 6 novembre, un elicottero partito dalle Isole Tremiti, in Puglia, è precipitato ed è stato ritrovato a Castelpagano, nei pressi di Apricena. Nello schianto 7 persone hanno perso la vita.

8. L’incidente di Cantalupo

Lo scorso 11 dicembre un auto con 7 persone a bordo ha perso il controllo dopo un inseguimento con la polizia: nello schianto contro un passaggio a livello hanno perso la vita 3 giovanissimi fra i 15 e i 23 anni.

9. Il massacro di Porto Torres

La sera del 26 febbraio un muratore di 40 anni ha massacrato con un’accetta il suocero, uccidendo poco dopo anche la suocera e ferendo gravemente la moglie. Al centro della tragedia il mancato affidamento dei due figli che condivideva con la donna.

10. Un’auto piomba su un asilo di L’Aquila: morto il piccolo Tommaso

Tommaso D’Agostino, di appena 4 anni, è morto lo scorso marzo dopo che l’auto di una donna parcheggiata è piombata sul giardino dell’asilo dove stava giocando.