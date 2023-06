I 200 anni di Ferrari Formaggi e il libro dell'artista Valsecchi

Milano, 7 giu. (askanews) – “Sono stato invitato a realizzare questo lavoro dalla Ferrari Giovanni Formaggi. Diciamo che il mio lavoro da sempre si può sintetizzare nella relazione tra luce, spazio e tempo. E qui io mi sono ritrovato in un tempo ospite, in un tempo locale che è completamente diverso, completamente avulso dai tempi normalmente conosciuti. Perché? Perché loro il formaggio, fare il formaggio si muove secondo me, almeno quello che ho vissuto io, su una linea, l’orizzonte – dove l’arcaico, l’antico, il presente e il futuro – scorre, scorre in un modo fluido e io ho dovuto e ho voluto, una volta compreso, come poter correre con loro per poter poi in realtà fotografare, oggettivamente, cioè vedere ciò che avviene e ciò che accade”. Così ad askanews l’artista e fotografo Carlo Valsecchi che ha realizzato il libro artistico “Ferrari Giovanni Industria Casearia 200 anni” in occasione del 200esimo anniversario dalla fondazione della storica azienda lodigiana.