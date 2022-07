Il governo li ha varati e la Direzione generale del patronato Enasc-Unsic li ha spiegati: sono i 35 bonus per cui è possibile fare domanda

I 35 bonus per cui è possibile fare domanda oggi in Italia sono parte di una lunga lista con la quale il nostro paese conferma la sua vocazione alle misure “smart” e il 2022 non ha fatto eccezione. Non è un caso che siano in molti a definire l’Italia “Bonuslandia”.

Il lungo elenco della misure e delle agevolazioni

Ad ogni modo sono 35 e in famiglia il più giovane è quello per ammortizzare i costi delle visite psicologiche. Il governo li ha varati e la Direzione generale del patronato Enasc-Unsic li ha spiegati.