I 50 anni della Stramilano: domenica al via nella città che corre

Milano, 17 mar. (askanews) – La Run Generation festeggia domenica i 50 anni di Stramilano: senza esagerazioni, uno degli eventi podistici internazionali più popolari che coincide con l’arrivo della primavera meneghina e coinvolge il popolo dei corridori, sempre meno improvvisati ma non meno entusiasti. Non a caso, la presentazione della Half Marathon, la parte agonistica che chiama a raccolta runner e atleti da tutto il mondo, pronti a lanciarsi su 21,097 Km, è avvenuta in una cornice milanese di eccezione, a Palazzo Cusani, ospitata dal generale Alfonso Miro, a capo del Comando Militare Esercito “Lombardia”: “In questa giornata che sarà senz’altro di festa, vogliamo anche ricordare chi ha servito la nostra forza armata, purtroppo fino all’estremo sacrificio”, ha detto.

Miro ha spiegato che trofei, per gli atleti militari, porteranno il nome di due ufficiali milanesi, uno d’adozione, il capitano Massimo Ficuciello che è morto nell’attentato di Nassiriya e uno di nascita, il capitano Riccardo Bucci, deceduto in Afghanistan nel 2011.

Alla presentazione hanno preso parte il generale Roberto Boccaccio dell’Arma dei Carabinieri, il presidente del Comitato Coni Regione Lombardia Marco Riva e la sottosegretaria con delega allo Sport e Giovani per la Regione Lombardia Lara Magoni.

A salutare il popolo dei 50mila, nel cielo di Milano, provenienti dal sesto Stormo di Ghedi (Bs), ci saranno anche due caccia Tornado dell’Aeronautica Militare che il 28 marzo prossimo celebrerà il proprio Centenario: oggi hanno fatto le prove e domenica effettueranno il sorvolo ufficiale.

