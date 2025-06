I 90 anni del Dalai Lama: "Sto bene. Mi dedico al bene degli altri"

Roma, 30 giu. (askanews) – Celebrazioni e cerimonie in onore del 90esimo compleanno del Dalai Lama in India, che cade il prossimo 6 luglio.

La festa ha diversi momenti di preghiera e raccoglimento, a partire proprio dal 30 giugno. Avvolto nelle tradizionali vesti marroni e gialle, il carismatico leader spirituale tibetano in esilio, si è seduto ad ascoltare i discorsi e i canti di monaci, monache e pellegrini provenienti da tutto il mondo a Mcleod Ganj, sua residenza.

Poi ha annunciato: “Ci sarà una sorta di quadro entro il quale potremo parlare della continuazione dell’istituzione dei Dalai Lama”. “In questo 90esimo compleanno, anche se ho 90 anni, sono fisicamente molto sano”. Inoltre, ha detto: “Il resto della mia vita lo dedicherò al beneficio degli altri, il più possibile”.

L’annuncio su un altro possibile Dalai Lama dopo di lui era molto atteso. Tenzin Gyatso ha dichiarato che l’istituzione continuerà solo se ci sarà una richiesta popolare.

Il compleanno del leader spirituale, Nobel per la Pace, ha un peso profondo non solo per i tibetani, anche per i fedeli di tutto il mondo che vedono in lui un simbolo di non violenza, compassione e lotta per l’identità culturale tibetana sotto il dominio cinese.