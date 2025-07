I "Baci rubati" del fotografo della Nouvelle Vague in mostra a Roma

Roma, 8 lug. (askanews) – Raymond Cauchetier ha catturato le immagini sui set di Godard, Truffaut, Chabrol e fino al 15 luglio le foto dei suoi celebri “Baci rubati” si possono ammirare nella mostra allestita nel giardino di Villa Massimo a Roma.

La mostra è stata voluta e realizzata dagli organizzatori di “Nouvelle Vague sul Tevere”, il festival che celebra il gemellaggio tra Roma e Parigi, con incontri e proiezioni di cinema italiano nella capitale francese e di film francesi a Roma.

E’ proprio del fotografo della Nouvelle Vague l’immagine della locandina della mostra, che ritrae il bacio di Jean Luc Godard ad Anna Karina sul set di “Une femme est une femme” , e sono suoi i celebri scatti di Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo in “À bout de souffle”, quelli dei baci fra Jeanne Moreau e i suoi partner in “Jules et Jim” o delle avventure amorose di Antoine Doinel nei film di Truffaut.

Questo inno all’amore attraverso 14 immagini in bianco e nero quest’anno si inserisce nell’ambito della quinta edizione del festival “Sempre più fuori”, che si tiene a Villa Massimo fino al 18 luglio e offre ogni sera spettacoli di teatro, musica, danza, arti performative e installazioni site-specific.