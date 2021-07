I ballerini della Scala danzano ai Bagni Misteriosi di Milano

Roma, 13 lug. (askanews) – Uno spettacolo suggestivo, i ballerini della Scala si sono esibiti ai Bagni Misteriosi di Milano su una pedana a pelo d’acqua. L’iniziativa fa parte di un ciclo di 14 spettacoli, “La Scala va in citta”, organizzati dal teatro per portare musica e balletto fino alle periferie, anche vista l’impossibilità di riempire la Scala con tanto pubblico. Ma un modo anche per avvicinare persone che non hanno mai messo piede in un teatro a questa forma d’arte con eventi gratuiti nelle location più suggestive.

C’è solo l’obbligo di prenotazione.

“Abbiamo avuto l’idea insieme ad alcuni amici che lavorano alla Scala di portare gli spettacoli fuori dal teatro e abbiamo pensato che dopo la crisi e la pandemia era necessario incontrare di nuovo il pubblico non solo quello che vive in centro ma anche quello delle periferie – ha spiegato Dominique Meyer, Sovrintendente della Scala – siamo andati in una quindicina di posti diversi per incontrare persone molto diverse, molte delle quali non avevano mai varcato le porte di un teatro”.