I bambini a lezione di sicurezza stradale in monopattino

San Vincenzo, 20 giu. (askanews) – Un corso di guida sicura in monopattino per i bambini, per imparare a conoscere la segnaletica e le regole della strada, in un contesto di natura e sostenibilità. Il Garden Toscana Resort di San Vincenzo e Città del sole, catena di negozi italiana specializzata nel gioco creativo ed educativo, hanno lanciato l’iniziativa per i piccoli in vacanzasul litorale toscano.

Ne abbiamo parlato con Anna Minoli, responsabile Marketing e Digital di Selegiochi Città del Sole: “In Città del Sole – ha detto ad askanews – vendiamo veramente tantissimi monopattini, ormai i monopattini si vedono per le strade, se ne vedono tantissime e per cui ci sembrava proprio per come è improntata Città del Sole un’iniziativa proprio che va a nozze con appunto questa esplosione di monopattini. L’idea di formare i bambini su come utilizzare il monopattino per strada, cominciare a imparare i primi rudimenti di segnali stradali e cercare di capire come muoversi in città visto che lo utilizzano tutti i giorni”.

In particolare i bambini utilizzeranno i monopattini Micro Eco Deluxe, realizzati con materiali riciclati. “I monopattini che utilizziamo in questa iniziativa – ha aggiunto Minoli – sono monopattini realizzati a partire dalla plastica riciclata delle reti che sono abbandonate nei mari”.

L’iniziativa di Città del Sole è sviluppata insieme con Garden Toscana Resort, di cui Luca Tonelli è il General manager. “È una iniziativa stimolante – ci ha detto – che abbiamo accettato immediatamente con entusiasmo, perché aveva al suo interno già degli elementi presenti nel nostro modello di comunicazione, ma soprattutto il nostro modello di servizio, che si basa su un’estrema attenzione alla natura e all rapporto fra l’uomo, la famiglia e la natura stessa che noi rappresentiamo”.

E a questo si aggiunge anche una consapevolezza delle regole, stradali, ma anche di convivenza.