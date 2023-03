Home > Video > “I bambini di coppie omogenitoriali avranno meno diritti” “I bambini di coppie omogenitoriali avranno meno diritti”

“Io, che sono un ragazzo omosessuale, quando sarò pronto per essere padre non potrò farlo in questo Paese”. Tommaso Zorzi, influencer e vincitore della quinta edizione del GF VIP, commenta la decisione di Piantedosi sul divieto della registrazione dei bambini che hanno due mamme e due papà e sono nati all’estero