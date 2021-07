I biglietti da visita personalizzati di Sprint24

Sprint24 pone al centro dei suoi valori l'ascolto del cliente e crea biglietti da visita customizzati e accuratamente progettati su misura.

I biglietti da visita rappresentano uno strumento di comunicazione molto importante per essere incisivi e avere successo nel mondo del lavoro: non è un caso che, anche in una realtà come quella attuale, caratterizzata da una forte presenza di promozioni digitali, le business card si confermano come i supporti cartacei più efficaci per supportare la propria immagine professionale.

Tuttavia, una corretta strategia di marketing non può prescindere da un’efficace promozione di se stessi, di conseguenza, è importante adoperare esclusivamente bigliettini da visita che possano assicurare una efficace trasmissione del proprio valore.

È per questo che Sprint24.com, la tipografia online specializzata nella promozione del brand, permette di realizzare biglietti da visita personalizzati che non contengono soltanto le più classiche informazioni di contatto, ma anche una serie di elementi grafici che assicurino una netta distinzione dai prodotti della concorrenza.

Sprint24, infatti, pone al centro dei suoi valori l’ascolto del cliente, così da favorire la creazione di biglietti da visita customizzati e accuratamente progettati su misura.

Sprint24.com: bigliettini da visita pregiati, in tempi rapidissimi

I bigliettini presenti sulle vetrine digitali di Sprint24 possono essere personalizzati con una vasta gamma di dettagli, che nascono per innalzare tutti gli standard produttivi: elementi come processi di stampa innovativi e di altissima qualità, realizzati servendosi di un vasto campionario di carte e lavorazioni, atti a trasformare ogni semplice supporto cartaceo in un vero e proprio gioiellino promozionale.

A fare il resto, fasi di pianificazione e lavorazioni rapidissime, gestibili comodamente online, che permettono di risparmiare fino al 90% del tempo necessario per la realizzazione di biglietti da visita sul territorio.

Inoltre, aziende e professionisti possono sempre approfittare del servizio di consegna business di Sprint24.com, ideato proprio per chi, per questioni strettamente professionali, necessiti di bigliettini da visita personalizzati con tempistiche molto ristrette.

Bigliettini da visita personalizzati per qualsiasi esigenza di business

Naturalmente, le numerosissime proposte che Sprint24 ha pensato per le esigenze professionali, permettono di realizzare biglietti da visita di tutti i tipi. Lo scopo è quello di creare business card esteticamente impeccabili, in grado di favorire qualsiasi attività di branding e assicurare un ritorno di immagine vincente, ma soprattutto duraturo nel tempo.

È per questo che, oltre ai biglietti da visita classici in cartoncino o carta, si possono realizzare biglietti da visita plastificati o con dettagli lucidi a rilievo UV, due proposte dall’impatto visivo eccellente, resistenti a strappi e piegamenti, che possono essere conservati e consultati anche a distanza di diverso tempo.

Ed è proprio grazie a questa varietà che le business card, negli anni, sono riuscite a superare, anche brillantemente, l’avanzare dell’era digitale. Questi strumenti promozionali, infatti, forniscono una modalità di contatto immediata, ideale soprattutto per chi ama avere sempre tutto a portata di mano o per chi è ancora poco avvezzo alle nuove tecnologie.

Inoltre, sui bigliettini cartacei è spesso possibile inserire piccole annotazioni e dettagli aggiuntivi, senza contare che su Sprint24.com è possibile realizzare anche biglietti da visita pieghevoli con un’ampia doppia superficie su cui prendere comodamente appunti.

Ma le soluzioni per il business sono molteplici: ci sono infatti le raffinate business card su carta nera, per promuovere la propria attività con un tocco di classe, gli innovativi biglietti da visita letterpress, che danno valore al brand tramite una pregiata stampa con bassorilievo, e gli eleganti biglietti da visita accoppiati, che si presentano con un’insolita anima centrale personalizzabile in sei diversi colori.

L’esperienza di acquisto su Sprint24.com

Sprint24.com si distingue dai servizi analoghi poiché, alla ricca proposta di bigliettini da visita aziendali, affianca una fase di vendita accurata, definita sulle esigenze del cliente.

È anche per questo che la tipografia online mette il suo team grafico a disposizione di aziende e professionisti, un supporto che affianca l’utente nella scelta del supporto e delle migliori lavorazioni aiutandolo a definire una migliore strategia di marketing e a individuare quei piccoli errori, spesso presenti nei file, che possono incidere sulla velocità e sulla qualità dei processi di stampa.