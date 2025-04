I bigliettini di preghiera rimossi dal Muro del Pianto a Gerusalemme

Gerusalemme, 2 apr. (askanews) – Speciali spazzini all’opera a Gerusalemme. In vista della Pasqua ebraica il Muro del Pianto, il luogo più sacro per gli ebrei, viene ripulito di tutti i bigliettini che vengono inseriti nelle fessure dai fedeli – anche dai cristiani – secondo un’usanza nata nell’Ottocento. Con speciali scope e bastoni vengono rimossi i foglietti di carta, due volte l’anno, per fare spazio a quelli che verranno infilati nei prossimi mesi.

Le preghiere scritte sui bigliettini non vengono buttate, ma raccolte e seppellite nel cimitero ebraico del cosiddetto Monte degli Ulivi, una collinetta poco distante dalla Città Vecchia.