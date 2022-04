I bikers bloccano Bogotà contro il divieto di andare in 2 in moto

Bogotà, 7 apr. (askanews) – Migliaia di bikers hanno invaso e bloccato le strade di Bogotà per protestare contro l’ordinanza che vieta di trasportare un passeggero nel week end. La misura adottata dalle autorità della capitale della Colombia punta a contrastare la crescente criminalità di strada e riportare sicurezza sulle strade. Il sindaco Claudia Lopez ha dunque stabilito che non si potrà quindi andare in due in moto giovedì, venerdì e sabato, dalle 19:00 alle 4:00 del mattino, quando si verifica la maggior parte degli episodi violenti.

I motociclisti contestano la decisione spiegando che non sono dei terroristi e che usano la moto come mezzo di trasporto e di lavoro non per delinquere.

Immagini AFP