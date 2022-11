I Bocelli cantano davanti alla famiglia reale inglese al Festival of Remembrance

Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti alla Royal Albert Hall alla presenza di re Carlo.

Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti davanti al re Carlo e alla regina consorte Camilla durante il Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall di Londra. Sono stati gli unici artisti italiani invitati a partecipare.

Cos’è il Festival of Remembrance

L’evento annuale commemora i caduti in guerra del Regno Unito. L’edizione del 2022 ha assunto un significato ancora più speciale, aprendosi con il tributo alla regina Elisabetta II, scomparsa pochi mesi prima, e ai suoi 70 anni di regno, durante i quali è stata a capo delle forze armate del Paese, prendendo sempre parte a celebrazioni come il Festival of Remembrance.

Il tema centrale è stato il 40esimo anniversario della guerra delle Falkland.

Il servizio e il sacrificio dei militari durante la storia del regno è stato ricordato con racconti, discorsi e canzoni, accompagnati da petali che cadevano nella Royal Albert Hall.

I Bocelli si sono esibiti davanti alla famiglia reale inglese con un brano inedito

Andrea, Matteo e Virginia Bocelli hanno cantato The Greatest Gift, brano inedito contenuto nel loro nuovo album A Family Christmas. Oltre a Carlo e Camilla, presenti anche i principi di Galles, William e Kate, i conti di Wessex, Anna e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence, i duchi di Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra, Lady Ogilvy.

Oltre ai Bocelli, si sono esibiti l’attore e cantante Luke Evans, l’attrice vincitrice di un Emmy Award Hannah Waddingham e la star del teatro musicale Marisha Wallace.

Leggi anche: La confessione di Fedez: “Il tumore mi ha reso una persona peggiore”

Leggi anche: Clamoroso, il fondatore dei “The Kolors” lascia il gruppo