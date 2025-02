Rafah (Striscia di Gaza), 19 feb. (askanews) – Due bulldozer egiziani arrivano a Rafah dopo essere entrati nel sud della Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. L’obiettivo cominciare a spostare le macerie per dare il via a una ricostruzione per ora ancora lontana.

Hamas accusa Israele di aver bloccato l’ingresso delle attrezzature per lo sgombero delle macerie durante la tregua nel territorio palestinese, parte dell’accordo che ha portato al cessate il fuoco.