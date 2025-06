I cachet dei concorrenti de L'Isola dei Famosi: chi guadagna di più nel 2025

Ma chi glielo fa fare di andare a patire la fame? Domanda trita e ritrita di qualche telespettatore affezionato a L’Isola dei Famosi. La risposta è semplice: i soldi. E chi è il concorrente che intasca più denaro di tutti per resistere sotto il sole cocente honduregno? A rivelarlo è il giornalista Alberto Dandolo, che ha svelato i cachet di alcuni vip nel suo articolo.

Cachet da capogiro per i vip

La medaglia di bronzo dei ‘paperoni’ dell’Isola dei Famosi spetta all’attrice Loredana Cannata, che a cadenza settimanale vedrebbe il suo conto corrente aumentare di circa 7 mila euro. Non proprio noccioline. Sul secondo gradino del podio troviamo la conduttrice Patrizia Rossetti, che dopo Il Grande Fratello ha accettato di sbarcare in Honduras. Il suo compenso ammonterebbe a ben 12 mila euro ogni sette giorni. Un bel gruzzoletto, non c’è che dire.

Mario Adinolfi, il naufrago più pagato

Rullo di tamburi per il naufrago più pagato. Si tratta di Mario Adinolfi, che intascherebbe la bellezza di 15 mila euro a settimana. Insomma, i concorrenti fanno a gara a dare motivazioni profonde circa la loro scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi, dimenticando spesso che, probabilmente, a spingerli verso una simile esperienza sono i bonifici che arrivano sui loro conti in banca. Nulla di male, sia chiaro. Ma forse ogni tanto sarebbe opportuno dare un taglio alla retorica.

Premi e beneficenza

Cachet e non solo. Chi trionferà piazzandosi al primo posto sarà omaggiato con un ricco montepremi pari a 100 mila euro in gettoni d’oro. In passato, chi ha conquistato la prima posizione ha spesso devoluto in beneficenza metà della cifra ottenuta, destinando il denaro a delle associazioni. Ad esempio, nel 2024, l’attore Aras Senol aveva donato 50 mila euro alla fondazione di Giulio Cecchettin. Un gesto lodevole che dimostra come il reality possa anche avere un impatto positivo.

Un gioco di luci e ombre

Il gioco si fa interessante, ma i motivi per cui i concorrenti partecipano non sempre sono chiari. Molti di loro, pur di mettersi in mostra, accettano condizioni estreme. Ma cosa spinge davvero queste celebrità a gettarsi in questa avventura? La notorietà o il denaro? Domande che rimangono senza risposta, mentre i naufraghi continuano a nuotare tra le onde della fama e dei cachet stellari. E mentre il programma prosegue, gli spettatori si chiedono: quanto vale davvero la fama?