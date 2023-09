I calciatori della nazionale del Marocco donano il sangue

Agadir, 11 set. (askanews) – Hanno risposto compatti all’appello delle autorità e si sono presentati per donare il sangue e dare il buon esempio. I giocatori della nazionale marocchina di calcio si sono recati nel centro medico trasfusionale di Agadir, a 170 km dall’epicentro del terremoto, non appena è stato diramato l’appello dagli ospedali del Paese: serve sangue per curare i feriti del sisma. Intanto la partita di qualificazione alla Coppa d’Africa è stata rinviata sabato a causa del terremoto.

Il bilancio provvisorio del sisma è di oltre 2.100 morti e più di 2.000 feriti, di cui 1.400 in gravi condizioni.

