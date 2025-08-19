I campanelli e i vestiti di Lady Mary: "Downton Abbey" all'asta

Milano, 19 ago. (askanews) – Dai campanelli per chiamare la servitù con i nomi dei componenti della famiglia, al vestito da sposa di Lady Mary. Sono alcuni memorabilia della serie tv “Downton Abbey” messi in vendita dalla casa d’aste Bonhams in vista della conclusione delle avventure della famiglia Crawley, nel film conclusivo atteso per settembre, dopo 52 episodi, 6 stagioni e 3 film che coprono in tutto 30 anni di storia della aristocratica famiglia inglese fra amori, dolore e il mondo che cambia.

“La gente si è innamorata di questi personaggi – dice Charlie Thomas di Bonhams – Penso che gli attori siano fantastici. Voglio dire, è una straordinaria dimostrazione del talento britannico quando si tratta di attori, da Maggie Smith a Hugh Bonneville”.

Fra gli oggetti più ambiti proprio i campanelli, stimato fra i 6.000 e gli 8.000 euro, ma ci sono anche tantissimi costumi di scena e oggetti che hanno abbellito le ricche tavole imbandite. L’asta è aperta fino al 16 settembre.