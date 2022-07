Tsukuba, 15 lug. (askanews) – Il cane robot “Spot” della Boston Dynamics, dopo essere stato messo alla prova negli scavi di Pompei e per lo sminamento in Ucraina ora viene testato nelle foreste giapponesi per vedere se può aiutare a svolgere lavori nell’industria forestale del paese.

In un video pubblicato di recente, il segugio elettrico – un robot giallo a quattro zampe – percorre un pendio erboso e cammina senza intoppi tra gli alberi tagliati senza assistenza.