Home > Video > “I cantanti di Amici cantano in playback?” “I cantanti di Amici cantano in playback?”

Luca Jurman, ex insegnante di Amici, dopo aver ascoltato l’esibizione di Federica dell’otto gennaio ha commentato “Mi sono insospettito, per mia sensibilità ed esperienza di ascolto. Sentivo la voce troppo compatta e precisa così ho pensato subito che cantasse in playback"