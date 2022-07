I Cantori di Carpino in lutto: è morto Antonio Rignanese

Antonio Rignanese, costruttore e suonatore di chitarra battente dei Cantori di Carpino, si è spento dopo una battaglia contro una grave malattia.

Antonio Rignanese è morto: il lutto

Il mondo della musica popolare del Gargano piange Antonio Rignanese, liutaio e suonatore di chitarra battente che aveva fatto parte dei Cantori di Carpino.

Da tempo lottava contro una grave male che purtroppo non gli lasciato scampo, e in queste ore in tanti tra coloro che avevano avuto il piacere di conoscerlo o di suonare i suoi strumenti, gli hanno dedicato le loro parole di cordoglio. Il sindaco di Vico del Gargano (luogo di cui Antonio Ragnanese era originario), Michele Sementino, ha espresso il suo dolore per la scomparsa del musicista attraverso un post condiviso via social e a nome dell’intera comunità di Vico e del Gargano:

“Oggi Vico e il Gargano danno l’addio ad Antonio Rignanese, un uomo che ha rappresentato – e il cui storico lascito continuerà a rappresentare – una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale fatto di musica, straordinarie abilità artigianali, genio creativo, tradizione capace di innovarsi e restare giovane, vitale”, si legge nel messaggio dedicato all’artista, che è stato subito accompagnato da una valanga di commenti in ricordo di Rignanese.