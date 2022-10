I capolavori degli impressionisti sbarcano al Louvre di Abu Dhabi

Abu Dhabi, 12 ott. (askanews) – Oltre 150 opere impressioniste sono volate ad Abu Dhabi per celebrare i cinque anni dall’apertura della sede emiratina del Louvre Abu Dhabi. Impressionism: Pathways to Modernity è la mostra più completa sull’impressionismo mai vista nella regione mediorientale.

La grande esposizione riunisce più di 100 dipinti, 40 tra disegni e stampe, venti fotografie, cinque abiti d’epoca e una video installazione ed è finalizzata a esplorare i cambiamenti sociali, economici e culturali dalla metà degli anni Cinquanta dell’Ottocento alla fine del secolo soprattutto in Francia.

“E’ veramente l’emergere della modernità, penso che sia una buona idea averla portata qui ad Abu Dhabi e in questa regione del Golfo più in generale, dove affrontiamo anche la sfida della modernità e della transizione verso un mondo nuovo ha detto Sylvie Patry del Musée d’Orsay, da cui provengono la maggior parte delle opere in mostra.

Si possono ammirare capolavori di Monet, Renoir, Cézanne, Morisot, Pissarro e Sisley per comprendere l’eredità della loro poetica e il contributo fondamentale che hanno dato alla storia dell’arte.

La mostra resterà aperta fino al 5 febbraio 2023