I Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo di Bagheria

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) – 'Corretti, non corrotti. Come la voce dei giovani uccide la mafia (non solo d’estate)'. È questo il titolo del programma d’incontri a cadenza settimanale, chiamati “I venerdì della legalità”, che hanno visto impegnati nel corso del primo quadrimestre, da ottobre a febbraio, tutte le classi quarte e quinte del Liceo “D’Alessandro” di Bagheria (Palermo) con i Carabinieri della locale Compagnia.

I militari hanno affrontato una pluralità di temi, iniziando "dalle concrete distinzioni tra le principali organizzazioni criminose presenti in Italia, mafia, ‘ndrangheta, camorra e sacra corona unita, per poi soffermarsi specialmente sugli aspetti tra loro comuni: il consenso sociale e la distorsione della realtà". Il primo "quale fattore di controllo del territorio ad opera delle associazioni di tipo mafioso, spesso percepite dalla comunità quale forma collaterale e parallela allo Stato, sebbene si rimanga vincolati a vita, rinunciando alla propria libertà, in caso qualcuno si rivolga a loro per “richieste” di ausilio e favori".

"La distorsione della realtà, invece, costituisce un collante all’interno del sodalizio, facendo leva su disvalori retrogradi e deformati: pertanto il timore e la paura della gente diventeranno “rispetto”; gli attentati, le estorsioni e le gambizzazioni saranno intese come “ordinaria amministrazione della giustizia”, mentre il carcere, anche tra i più giovani, diventano “preziosi punti da collezionare per il proprio curriculum delinquenziale” – dicono i Carabinieri -L’ulteriore tema affrontato dai Carabinieri è stato quello della corruzione, intesa quale scambio e svendita della propria funzione pubblica in cambio di una controprestazione: in un ambiente compromesso, infatti, non esiterà più niente di integro e di puro.

Ecco perché la legalità, che per definizione costituisce confronto, ricerca, scambio di opinioni e contaminazione, è proprio l’antitesi di un sistema corruttivo e deve trovare terreno fertile a partire dai più giovani, i quali, se un domani avranno la forza di rifiutare una raccomandazione per un concorso, confidando piuttosto nei propri studi e senso del dovere, potranno rendere più sana la nostra realtà".

In questo percorso "è stata determinante la collaborazione e la disponibilità dimostrata dalla Preside, Angela Troja, e dal referente per il progetto di legalità, Professor Musotto.

Quale prosieguo della preziosa collaborazione avviata tra l’Arma e la Scuola, nel secondo quadrimestre sono quindi state già programmate ulteriori “chiacchierate” sui temi tanto attuali quanto delicati del bullismo e della violenza di genere".