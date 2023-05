Operazione lampo a Napoli e carabinieri che recuperano un’auto rubata dopo un folle inseguimento: i militari hanno messo a segno un arresto. Quelli della Radiomobile di Scampia tallonano una Yaris che non si era fermata all’alt e alla fine la fermano arrestando gli occupanti. Da quanto si apprende tutto è accaduto intorno alle 2 di notte lungo via Fellini. Dopo una radio segnalazione di furto alla centrale operativa del comando provinciale su una Yaris è stata rubata a Caserta e la geo-localizzazione fornita dal satellitare, i carabinieri raggiungono le Vele.

I carabinieri recuperano un’auto rubata

I militari scorgono l’auto rubata che si avvicina e posizionano la gazzella di traverso per bloccare la strada. Scesi dall’auto “intimano l’alt all’uomo a bordo della Toyota che non si ferma ma tenta di fuggire accelerando. L’investimento è evitato solo perché i due militari schivano il mezzo gettandosi al suolo. Il fuggitivo innesta la retromarcia tamponando così 4 auto in sosta per poi fuggire”.

La fuga a piedi e la cattura in strada

La velina dell’Arma spiega poi che un’altra gazzella è in arrivo e intercetta a via Fratelli Cervi l’auto in fuga. L’uomo scappa dall’auto e prova a fuggire ma viene raggiunto da un carabiniere che riesce a bloccarlo con non poche difficoltà. L’arrestato adesso deve rispondere all’AG dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione.