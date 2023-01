I Carabinieri salvano un infermiere che voleva suicidarsi

Momenti cruciali in Campania e sollievo assoluto per una tragedia sventata davvero sul filo dei secondi, con i Carabinieri che salvano un infermiere che voleva suicidarsi.

Da quanto si apprende sui media locali il sanitario in questione ha provato ad impiccarsi ma i militari gli hanno tolto dal collo il cappio appena in tempo. I media spiegano che l’uomo, non è dato sapere per quali motivi, ha tentato di impiccarsi ma è stato salvato in extremis dai carabinieri e dai sanitari del 118.

Salvano un infermiere che voleva suicidarsi

Secondo una ricostruzione tutto è accaduto a Castel Morrone dove “un uomo D.S.O.

35 anni, infermiere, ha tentato l’insano gesto”. Il sanitario della provincia di Caserta sarebbe stato ritrovato dai colleghi e dai carabinieri della locale stazione.

La terrificante stretta del cappio

E tutto sarebbe avvenuto in pochissimi secondi, vale a dire poco prima che la terrificante stretta del cappio divenisse fatale per la respirazione o per le vertebre del collo del poveretto. In preda ad un principio di asfissia meccanica non ancora severa l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale civile di Caserta e non è in pericolo di vita.

I media fanno sapere che il 35enne “già in passato aveva tentato il suicidio”.