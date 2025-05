I cardinali arrivano a San Pietro per la messa pro eligendo Pontefice

Roma, 7 mag. (askanews) – Cardinali provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per la messa pro-eligendo Pontefice nella Basilica di San Pietro in Vaticano, in vista del conclave per l’elezione del nuovo papa.

La messa, presieduta dal decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, è l’ultimo rito celebrato pubblicamente prima che i cardinali si preparino a scegliere il successore di Papa Francesco.

La funzione liturgica anticipa, nel pomeriggio, l’ingresso nella Cappella Sistina dei 133 cardinali che eleggeranno il nuovo Papa. Per raggiungerla la Costituzione apostolica indica con precisione che i porporati dovranno ritrovarsi nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico vaticano, attigua alla Cappella Sistina, “in abito corale” per quindi recarsi verso la Cappella Sistina “in solenne processione e invocando col canto del ‘Veni creator’ l’assistenza dello Spirito Santo”.