I castori tornano a Londra

(Adnkronos) – I castori torneranno nella zona ovest di Londra per la prima volta in 400 anni grazie ad alcuni finanziamenti arrivati dal sindaco della capitale, Sadiq Khan nell'ambito del piano di rewilding urbano. Una coppia di castori eurasiatici potrebbe trovare casa a Paradise Fields, nella zona di Ealing, già quest'autunno. Il castoro è una specie essenziale per il funzionamento degli ecosistemi acquatici in virtù delle grandi modifiche che apporta all’ambiente, tanta da fare parte delle cosiddette specie "chiave di volta".