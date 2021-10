‘I cinema: ‘sale’ della vita’: incontri d’autore in 7 serate

Roma, 25 ott. (askanews) – Per allontanare la crisi delle sale cinematografiche – dovuta alle limitazioni dell’emergenza Covid e alla moltiplicazione della fruizione dei film sulle piattaforme online – nasce da un’intuizione dell’Agis (con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con ANEC Lazio) un nuovo progetto che vuole stimolare e mettere in gioco in prima linea proprio gli esercenti.

“I cinema: ‘sale’ della vita” è un’iniziativa, con il coordinamento artistico di Franco Montini, Roberto Ippolito e Claudio Giustini, che fino a dicembre, proporrà in sette comuni del Lazio sette diversi appuntamenti, ognuno mirato a far rivivere il luogo della visione cinematografica come vero e proprio scambio culturale con lo spettatore.

Il presidente Anec Leandro Pesci: “Questo ci permette di avere una sensibilità e far ritornare una sensibilità al nostro pubblico cinematografico per riconquistarlo dal massacro della pandemia”.

La sala come luogo di aggregazione sociale, dove il cinema si incontra con le diverse espressioni artistiche: letteratura, musica, teatro. Per questo motivo ciascun appuntamento, oltre alla proiezione di un film, prevede incontri dal vivo, esibizioni, confronti a più voci, con la partecipazione di cineasti e non solo.

Il critico cinematografico Franco Montini: “L’esperienza della pandemia ha cambiato la nostra vita e il cinema, in particolare le sale cinematografiche. Il grande scherzo e la sala restano il momento più importante e completo per visionare il film. Ma le sale devono diventare qualcosa di più di un contenitore per le prioiezioni. Devono diventare un luogo di aggregazione sociale e culturale”.