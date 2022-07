I colossi bancari lontani dagli obiettivi sul clima

(Adnkronos) – Le banche più influenti del mondo (in foto la city di Londra) devono accelerare in modo sostanziale gli sforzi per il clima, se si vuole mantenere l'aumento della temperatura globale entro gli obiettivi di vivibilità dell'Accordo di Parigi. E’ quanto emerge da uno studio del Institutional Investors Group on Climate Change.

Il rapporto rileva che nessuna banca si è impegnata a porre fine ai finanziamenti per le nuove esplorazioni di petrolio e gas, e solo una ha promesso di tagliare tutti i finanziamenti per il carbone, in linea con le linee guida dell'Agenzia Internazionale per l'Energia.