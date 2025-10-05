I conservatori britannici adottano una linea rigida sull'immigrazione: ecco le novità

Negli ultimi anni, il partito conservatore britannico ha cercato di rispondere alle crescenti preoccupazioni degli elettori riguardo all’immigrazione e alla gestione delle finanze pubbliche. Con un approccio sempre più ispirato dalla strategia di Donald Trump, il partito intende attirare l’attenzione di una base elettorale scontenta.

Una nuova strategia sull’immigrazione

Il leader del partito, Kemi Badenoch, ha aperto il suo intervento alla conferenza annuale con una proposta audace: la creazione di una nuova forza di espulsione che avrà il potere di trattenere e deportare fino a 150.000 migranti senza documenti. Questo piano, ispirato all’agenzia americana Immigration and Customs Enforcement (ICE), rappresenta un cambiamento significativo per un partito che in passato ha cercato di mantenere una posizione più moderata.

Revisione della legislazione ambientale

In un ulteriore tentativo di attrarre elettori delusi, i conservatori hanno anche promesso di abolire l’Climate Change Act del 2008, che stabiliva obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di carbonio. Questo segna un cambiamento notevole verso una politica più scettica nei confronti delle normative ambientali, portando il partito più in linea con le idee di Reform UK, il partito di Nigel Farage.

La risposta del partito e il contesto politico

Attualmente, i conservatori si trovano in una posizione difficile, con un distacco di 14 punti nei sondaggi rispetto a Reform UK e una differenza di 4 punti rispetto al partito laburista, attualmente al governo. Questo scenario ha costretto il partito a riconsiderare la sua strategia e a spostarsi ulteriormente verso destra, abbandonando la sua tradizionale posizione liberale.

La percezione del pubblico e le preoccupazioni interne

Un alto dirigente del partito ha sottolineato che questa nuova direzione è una risposta diretta alle preoccupazioni del pubblico. “Il Overton Window si è spostato,” ha affermato, evidenziando come le idee politiche cambiano nel tempo e influenzano le scelte dei partiti. Tuttavia, ci sono segnali di preoccupazione all’interno del partito riguardo alla possibilità di alienare gli elettori tradizionali con una politica troppo dura.

Futuro incerto e sfide imminenti

La pressione su Badenoch aumenta, poiché molti membri del partito si aspettano risultati tangibili da questa nuova strategia. Le prossime elezioni regionali e nazionali in Scozia e Galles rappresentano un banco di prova cruciale. “Se non riesci a ottenere slancio, rischi di cadere in un ciclo senza fine,” ha avvertito un ex-ministro, sottolineando l’urgenza di una strategia efficace.

Il primo ministro britannico si trova quindi a dover bilanciare le diverse fazioni del partito, cercando di mantenere unita la base elettorale mentre affronta le sfide poste dalle politiche di immigrazione. Il futuro del partito è incerto e la strada da seguire rimane complessa, con il rischio di un ulteriore allontanamento dai valori tradizionali che hanno caratterizzato i conservatori nel corso degli anni.