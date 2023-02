I Cugini di Campagna rispondono a Gianni Cuperlo: "Che vinca il migliore"

A Otto e Mezzo Gianni Cuperlo aveva ironizzato sulle sue scarse possibilità di affermazione alle primarie del Pd paragonandosi ai Cugini di Campagna, e la stessa band italiana ha deciso di replicare.

I Cugini di Campagna rispondono a Gianni Cuperlo

Dopo la prima serata al Festival di Sanremo i Cugini di Campagna hanno espresso il loro entusiasmo per com’è andata la loro esibizione e, a seguire, hanno risposto ironici a Gianni Cuperlo che, durante la sua intervista a Otto e Mezzo, aveva paragonato le sue possibilità di vincere alle primarie del Pd a quelle avute dai Cugini di Campagna al Festival di Sanremo.

“ Lei dice che ho le stesse chance dei Cugini di campagna al festival di Sanremo, praticamente “, aveva affermato Cuperlo a Lilli Gruber. I componenti della storica band hanno affermato: “Occhio che si trova a concorrere per diventare presidente della Repubblica”, e ancora: “Che vinca il migliore”.

I Cugini di Campagna sono riusciti a guadagnarsi l’ottavo posto in classifica dopo l’esibizione della prima serata a Sanremo 2023, dove hanno presentato il brano Lettera 22.

In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà la band nelle prossime serate della kermesse ma nel frattempo sembra che i bookmakers diano per possibili vincitori Mengoni, Elodie e i Coma Cose. Nella seconda serata dello show sono attesi altri famosi artisti (come Giorgia, Levante e Tananai) e la co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà la giornalista Francesca Fagnani.