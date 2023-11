I danni della tempesta Ciaran, oltre 10 morti in Europa

Roma, 3 nov. (askanews) – La tempesta Ciaran si è abbattuta sull’Europa provocando oltre dieci morti, tra cui un bambino ucraino di 5 anni in Belgio, ha causato danni e disagi, con porti chiusi e voli cancellati. Dopo aver colpito la costa atlantica si è spostata verso Est sul centro Italia, con almeno cinque morti in Toscana, dove ha portato precipitazioni record.

Nelle immagini si vedono il litorale di Biarritz, nel Sud-Ovest della Francia, colpito da una forte mareggiata e la città portuale francese di Brest, dove le raffiche di vento hanno superato i 150 km/h con alberi caduti e tetti spazzati via.

Oltre alle vittime in Italia, a causa del maltempo si contano almeno due morti in Belgio, due in Francia, uno in Spagna, uno in Germania e uno nei Paesi Bassi. La tempesta Ciaran ha provocato l’interruzione di parte del traffico ferroviario nelle Fiandre, anche quello marittimo è stato interrotto nell’area portuale di Anversa. L’aeroporto di Bruxelles ha subito disagi ma i voli hanno continuato a funzionare nonostante i numerosi ritardi. In Francia, circa 1,2 milioni di case sono rimaste prive di elettricità, di cui 780.000 in Bretagna.