Roma, 14 giu. (askanews) – I soccorritori valutano i danni sul luogo di un attacco missilistico iraniano a Rishon LeZion, nel centro di Israele. L’Iran, che aveva annunciato che avrebbe risposto con fermezza all'”aggressione non provocata” di Israele, ha lanciato una nuova serie di missili contro Israele sabato, in risposta agli attacchi aerei israeliani senza precedenti del giorno prima contro siti militari e nucleari in territorio iraniano.

(Immagini AfpTv)