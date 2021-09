I designer Miocugino: il future living? Sempre in trasformazione

Milano, 4 set. (askanews) – “La nostra visione della casa del futuro è un ambiente in continua trasformazione. Si adatterà alle proprie esigenze. Si cercherà di rispettare la natura ed inquinare il meno possibile. In questa casaBASE collaborando con IKEA abbiamo portato il nostro laboratorio con una stampante 3D che può stampare oggetti che si adattano agli arredi IKEA”. A parlare è il duo di designer Miocugino, che hanno progettato insieme ad IKEA Italia il future living presentato a casaBASEa Milano nell’ambito del Fuori Salone.

Nell’angolo della casa adibito a Factory, il duo Miocugino produce con l’utilizzo di una stampante 3D elementi con cui personalizzare ulteriormente l’ambiente o apportare modifiche che permettano di ospitare nuove soluzioni.

“A noi piaceva molto questo concetto: in un futuro ci si scambierà più bit che atomi. Sarà possibile trasferire con facilità le istruzioni per le macchine per costruire gli oggetti e ci saranno delle piccole fabbriche diffuse”, hanno detto.

“Abbiamo fatto un prodotto non prodotto, un metaprodotto. Se qualcuno lo vuole se lo può scaricare e trovare un laboratorio vicino a casa sua dove realizzarlo”, hanno concluso.