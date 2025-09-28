I dockers minacciano un blocco commerciale contro Israele a sostegno di Gaza

Nell’ultimo periodo, i lavoratori portuali italiani hanno assunto un ruolo chiave nel dibattito riguardante l’assistenza a Gaza. Con l’intenzione di sostenere la Global Sumud Flotilla, un convoglio internazionale di navi che mira a sfidare il blocco israeliano, i lavoratori portuali di Genova si sono uniti a colleghi di tutta Europa per esprimere il loro dissenso contro le pratiche commerciali di Israele.

Mobilitazione dei lavoratori portuali

La recente mobilitazione a Genova ha dato il via a una serie di manifestazioni pro-Palestina, con i lavoratori portuali che hanno chiesto di fermare le spedizioni dirette a Israele. Questi lavoratori non solo hanno manifestato, ma hanno anche avviato discussioni su come bloccare le spedizioni di armi destinate a Israele, un passo significativo in un contesto già teso.

Risposta alle aggressioni

Dopo attacchi aerei sospetti avvenuti la scorsa settimana contro la flotta, i portuali hanno definito la flotilla come un indicatore critico per ulteriori azioni. Riccardo Rudino, veterano lavoratore portuale e leader del CALP, ha dichiarato che in caso di aggressione alla flotta ci sarà una ferma reazione, che includerà un blocco totale delle spedizioni verso e da Israele.

La storia dei portuali e il loro impatto

La storia dei lavoratori portuali nell’ostacolare le spedizioni di armi è lunga e risale almeno alla guerra del Vietnam. Rudino ha osservato che, nonostante le sfide, esistono precedenti storici di successo, citando l’esempio della lotta contro l’apartheid in Sudafrica, dove un blocco totale ha portato a cambiamenti significativi. “Sembrava impossibile con il Sudafrica, ma dopo un blocco totale, la liberazione di Mandela è avvenuta e sono state organizzate elezioni”, ha affermato Rudino.

La strategia dei lavoratori

Molti desiderano agire e trovare un posto dalla parte giusta della storia, ha dichiarato Rudino. Il blocco rappresenta l’arma delle persone. Senza carri armati o missili, l’azione di bloccare, talvolta utilizzando i propri corpi, diventa l’unico strumento a disposizione. Questa determinazione nell’impiegare il blocco come forma di protesta sottolinea l’importanza della solidarietà tra i lavoratori.

Pressione politica e reazioni

Il governo italiano, sotto la guida della premier Giorgia Meloni, affronta una crescente pressione per adottare una posizione più ferma nei confronti di Israele e per riconoscere la statualità palestinese. Questo argomento è diventato un punto centrale nelle elezioni regionali in corso, contribuendo a intensificare il dibattito pubblico.

Il ruolo dei sindacati

Il sindacato italiano CGIL ha annunciato che, in caso di attacco alla flotta, sarà indetto uno sciopero generale. Questo segnale di unità tra i lavoratori del porto e i sindacati riflette l’importanza della questione palestinese per una parte significativa della società italiana. La possibilità di un’azione coordinata tra i lavoratori portuali e i sindacati potrebbe trasformarsi in una risposta potente contro le politiche israeliane.

I lavoratori portuali stanno riemergendo come una forza significativa nella lotta per i diritti umani e la giustizia sociale. Attraverso il blocco delle spedizioni e la solidarietà internazionale, potrebbero influenzare le dinamiche commerciali e politiche legate alla situazione in Gaza. Questa mobilitazione non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un potenziale cambiamento di paradigma nelle relazioni commerciali con Israele.