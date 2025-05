I dolcificanti, tra falsi miti e consigli per utilizzo corretto

Roma, 12 mag. (askanews) – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, torna la voglia di rimettersi in forma. Adottare uno stile di vita sano che includa un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica, un’adeguata idratazione e un sonno ristoratore possono favorire il recupero della forma fisica., A questi elementi si aggiungono anche piccoli accorgimenti, come la riduzione del consumo di zuccheri semplici, sostituendoli con le dosi consigliate di dolcificanti non calorici.

Parola degli esperti che, insieme a Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti, fanno chiarezza sui dolcificanti, sfatando falsi miti e offrendo consigli per un loro corretto utilizzo. C’è chi crede che facciano ingrassare, chi che aumentino l’appetito o che non siano sicuri. Ma cosa dice davvero la scienza?

Il Dott. Luca Piretta, a tal proposito, ha dichiarato: “La popolazione mondiale sta vivendo una crisi di obesità ed uno dei modi per combatterla è sicuramente un’alimentazione corretta. I dolcificanti intervengono nella sostituzione degli zuccheri semplici consentendone la riduzione all’interno dell’alimentazione e, quindi, possono giocare un ruolo importante. Quando parliamo dei dolcificanti, dobbiamo ricordare che si tratta di prodotti dall’utilizzo sicuro. L’OMS, l’EFSA e l’EMA hanno certificato, dopo numerose ricerche scientifiche condotte in tutto il mondo, che non si cela alcun rischio per la salute nell’utilizzo, nelle dosi consigliate, dei dolcificanti”.

Conoscere, quindi, i benefici dei dolcificanti aiuta a saperli utilizzare in modo corretto e consapevole per rendere più piacevole una sana alimentazione, soprattutto in vista dell’estate. Non a caso Unione Italiana Food ha selezionato cinque ricette fresche e salutari, che offrono un’alternativa dolce con poche calorie, disponibili sul sito dell’Associazione Internazionale Dolcificanti (ISA).

Dalle pratiche barrette di cereali fatte in casa, ai pancake di crusca d’avena con frutti di bosco, alternativa più leggera ai classici pancake; dalla panna e fragole, classico dessert estivo da abbinare magari a una crema di yogurt greco, alle tartellette al limone in una versione a ridotto contenuto di zuccheri o al frullato verde ricco di vitamine e fibre. Perché è bello prenderci cura della nostra salute senza per questo dover rinunciare alla dolcezza.

