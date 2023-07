I genitori dei due fratelli hanno raccontato il terribile momento in cui hanno scoperto i sintomi dei bambini e la conseguente tragica diagnosi

Kristian Tucker (31 anni) e Bryden Tucker (34 anni) sono due genitori americani che vivono nello stato di Washington nella città di Spokane. I due avevano messo su una bella famiglia con i loro tre bambini, di cui l’ultimo nato nel 2021. Una terribile diagnosi certificata dai medici a due dei loro figli, però, ha cambiato per sempre la loro vita.

USA, due bambini mostravano sintomi strani: la terribile diagnosi dei fratelli

Una malattia rara ha colpito il piccolo Michael, il più grande dei tre fratelli, quando aveva solo tre anni. Convulsioni, rallentamento dello sviluppo e demenza infantile sono solo alcuni sintomi del problema riscontrato dai medici in Michael le cui crisi hanno continuato a peggiorare man mano che cresceva. La diagnosi definitiva è arrivata solo a Febbraio di quest’anno, dopo che per tanto tempo i medici hanno provato a somministrare diversi farmaci, ma nessuno di essi è mai sembrato efficace. “Dopo il test genetico, ci è stato detto che Michael ha la malattia di Batten di tipo 2“ – spiega il papà ai giornalisti – “Non ne avevamo mai sentito parlare prima, ma ero inorridito. Quando l’abbiamo scoperto per la prima volta, ci è stato detto che la durata media della vita è di circa 8-12 anni.”

La diagnosi al fratellino: la paura della famiglia

Ma, purtroppo, i guai per la famiglia americana non finiscono qui. I medici, infatti, hanno spiegato a Kristian e Bryden che la probabilità che questa spietata malattia sia nei geni anche degli altri due bambini è molto alta. Immediatamente, i genitori portano entrambi i fratelli di Michael a fare i test necessari e il risultato è scioccante. Anche il piccolo Oliver, che oggi ha solo 21 mesi di vita, è affetto dalla malattia di Batten.