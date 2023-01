I fan di Lollo: "Un'icona del cinema, sarà sempre la Bersagliera"

Roma, 18 gen. (askanews) – Bersagliera, icona del cinema italiano nel mondo, ma nota al grande pubblico anche per le controverse nozze con l’imprenditore catalano Francisco Javier Rigau, presente alla camera ardente a Roma. Sono le voci di alcuni fan di Gina Lollobrigida che le hanno reso omaggio nella sala della Promototeca in Campidoglio, dove è esposto il suo feretro.

“Da un lato resta la Bersagliera, artista poliedrica, come attrice, come artista.

Ma quello che mi ha colpito è proprio il risvolto artistico degli ultimi 20 anni, cosa che non mi aspettavo”, afferma un signore venuto a salutare Gina Lollobrigida nella camera ardente allestita in Campidoglio a Roma, riferendosi al ruolo di “Pizzicarella la Bersagliera” nel film “Pane, amore e fantasia” (1953) di Luigi Comencini, accanto al grande Vittorio de Sica.

“La bellezza, la bravura, noi siamo cresciute con lei, poi è di Subiaco”, ricorda una signora.

“Un’icona del cinema, a livello quasi mondiale, perché stava già in America negli anni 50-60. Se non ricordo male sta anche a Hollywood con la stella di cui non ricordo il nome, era già conosciuta anche in America”, ricorda un altro fan intervenuto alla Sala della Protomoteca dove è esposto il feretro.

“Per portarle l’ultimo omaggio, perché è giusto, è un’attrice nostra, italiana che è andata in tutto il mondo.

Penso sia il minimo, poi se non piace… a me piaceva tantissimo, Io l’ho seguita quasi più in televisione negli ultimi anni, per le varie vicissitudini che aveva, i vari problemi con l’ex”, afferma un’altra signora.