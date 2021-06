I Fatti Vostri, Anna Falchi conduttrice dopo l’addio di Giancarlo Magalli

Il programma Rai “I Fatti Vostri” verrà affidato alla conduzione di Anna Falchi per la prossima stagione 2021/2022, dopo l’addio di Giancarlo Magalli.

L’edizione 2021/2022 de I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, verrà affidata ad Anna Falchi che ricoprirà il ruolo di conduttrice, sostituendo Giancarlo Magalli.

La nuova edizione dello show, quindi, è stata descritta come rivoluzionariae ricca di interessanti novità.

La storica trasmissione trasmessa dalla Rai nella fascia oraria del mezzogiorno si appresta ad accogliere l’attrice che, tuttavia, non rappresenterà l’unica protagonista della stagione 2021/2022. La prossima edizione de I Fatti Vostri, infatti, verrà costruita attraverso una conduzione corale che imprimerà una nuova direzione alla trasmissione.

Insieme all’attrice 49enne, saranno presenti anche il giornalista Salvo Sottile e l’archeologo Umberto Broccoli.

Anna Falchi sostituisce Giancarlo Magalli: le novità

La trasformazione operata in materia di conduzione non si configurerà come l’unica novità del programma: cambiano, ad esempio, anche i temi che verranno affrontati nel corso di ogni puntata. In questo modo, il format potrà intrattenere i telespettatori affezionati allo show attraverso momenti leggeri e divertenti, volti a coinvolgere innumerevoli personaggi.

L’intrattenimento verrà affidato, in particolare, a una comica che, però, non sarà presente in ogni puntata de I Fatti Vostri, non ricoprendo dunque un ruolo fisso.

Infine, muterà anche la scenografia dello studio presso il quale vengono girate le puntate del programma: questo cambiamento consentirà all’ambiente circostante di rispecchiare le nuove scelte introdotte dalla produzione Rai.

Lo show tornerà in onda con l’attesissima edizione 2021/2022 a partire dal prossimo mese di settembre.

Anna Falchi a “I Fatti Vostri”, l’annuncio di Giancarlo Magalli e il nuovo progetto

I Fatti Vostri è stato condotto per molti anni da Giancarlo Magalli che ha deciso di abbandonare il programma dopo svariate edizioni di successo. Per il conduttore, tuttavia, l’addio allo show ha comportato il suo rapido coinvolgimento in un nuovo progetto targato Rai: il professionista, infatti, condurrà un nuovo format incentrato su un gioco a premi che verrà mandato in onda nel pomeriggio, sempre su Rai 2, a partire dalla metà di novembre 2021.

Prima di lasciare I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha voluto ringraziare il pubblico che lo ha sempre seguito nel corso degli anni e soprattutto durante l’ultimo periodo, estremamente complesso e doloroso per la Nazione. In questa occasione, poi, ha anche annunciato il ritorno a settembre dello show, seppur con una nuova conduzione.