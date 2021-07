I Ferragnez firmano il Referendum per l’Eutanasia Legale

Roma, 24 lug. (askanews) – I Ferragnez impegnati per il Referendum per l’Eutanasia Legale. Poco prima di partire per le vacanze insieme alla moglie “Ferri”, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è andato a firmare a favore dell’iniziativa promossa dall’Associazione Luca Coscioni.

“Sostanzialmente il referendum eutanasia verte alla depenalizzazione di un reato denominato ‘omicidio del consenziente’. Cosa significa? Persone che hanno malattie irreversibili, che affrontano sofferenze insopportabili, non dovranno più fare viaggi della speranza all’estero lontano dai propri famigliari, ma potranno scegliere cosa fare sul territorio nazionale, a casa, vicino ai loro cari.

Un grandissimo passo avanti per il nostro paese”.

I due influencer hanno postato sulle storie di Instagram il momento della firma, che si aggiunge a quella di altri 170.000 italiani, secondo l’associazione Coscioni, e hanno spiegato ai loro milioni di followers come fare per trovare un banchetto nelle Piazze d’Italia e spendersi a sostegno del referendum per l’eutanasia legale in Italia. Fedez ha firmato a Largo Biagi, di fronte al Palazzo di Giustizia, a Milano:

“Sono qui con Cristiana.

Basta venire qui al banchetto e dare la carta d’identità e poi voilà… Una firmetta ed è fatta!”

“Sono grato a Chiara Ferragni e Fedez per aver contribuito con la loro firma ad avvicinarci all’obiettivo delle 500.000 firme per il Referendum Eutanasia Legale – ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – per poter dare al popolo italiano la possibilità di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina, e più in generale per il loro impegno a favore delle libertà civili e della laicità del nostro Paese”.

Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promosso da

Associazione Luca Coscioni e fanno finora parte del Comitato Promotore: Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Sinistra italiana, Federazione dei Verdi. Il Comitato è aperto all adesione di associazioni, partiti, movimenti sindacati e altre organizzazioni trai i primi sostenitori ci sono ARCI nazionale e CGIL nuovi diritti.