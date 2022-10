Chiara Ferragni e Fedez stanno passando un po' di giorni al parco con i figli Leone e Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di passare insieme ai loro figli Leone e Vittoria qualche giorno di vacanza in tutta spensieratezza a Disneyland Paris, il grande parco di divertimenti alle porte di Parigi.

I coniugi più chiacchierati d’Italia hanno scelto il periodo di Halloweeen per questa breve fuga all’estero, una stagione dove il parco si illumina dei colori dell’autunno e viene decorato con centinaia di zucche e fantasmi in preparazione alla nottte delle streghe.

Quest’anno, tra l’altro, si festeggia il 30o anniversario del parco di divertimenti francese, una celebrazione che proseguirà per molti mesi ancora con tanti spettacoli e sorprese ad hoc per gli ospiti del resort, che ogni anno si recano al parco divertimenti a frotte.

La foto davanti al castello della Bella Addormentata

La coppia ha partecipato al grande show serale con i fuochi d’artificio (che quest’anno include l’uso di droni) decidendo di scattarsi una romantica foto proprio sotto il castello della Bella Addormentata nel Bosco, al centro del parco e alla fine della Main Street, la zona più ricca di negozi e ristoranti del resort.

Le scorribande con i bambini

Fedez e Chiara Ferragni si stanno proprio godendo l’esperienza Disney al massimo, salendo sulle attrazioni meno “spaventose” o adrenaliniche e girando il parco sorridenti. Immancabili gli incontri con i personaggi Disney, particolarmente nel corso della divertente parata pomeridiana, che la piccola Vittoria ha sembrato apprezzare particolarmente.

In quale hotel alloggiano i Ferragnez?

Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto per l’occasione il lussuoso Disney Hotel New York – The Art of Marvel: si tratta di una struttura a tema Avengers, perfetto per Federico Lucia e per il figlio, che sono grandi appassionati delle avventure dei supereroi.

Fedez scherza: “Mia moglie si vergogna di me”

Indossando un assurdo cappellino colorato a tema Disney, Fedez ha girato una Instagram Stories scherzando sul fatto che la moglie, esperta di moda, fosse in qualche modo in imbarazzo per colpa sua.

Ecco alcuni degli scatti pubblicati sui social dai Ferragnez direttamente da Disneyland Paris.