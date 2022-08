I Ferragnez sull’orlo del precipizio, ma è bufera sui social

Roma, 22 ago. (askanews) – Bufera social per Chiara Ferragni e Fedez per un video girato su un precipizio a Ibiza. Dopo la polemica sulle “tettine” mostrate dalla moglie, la coppia di influencer fa parlare di sé per un video estremo postato il giorno dopo la morte del giovane volato da un burrone per raccogliere il telefonino caduto alla fidanzata sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).

I Ferragnez hanno postato il video girato a Es Vedra (Ibiza), un luogo magico, considerato il terzo posto più magnetico al mondo dopo il Polo Nord e il Triangolo delle Bermuda.

Chiara e il marito sono su una roccia altissima senza imbracature e alle loro spalle un tramonto magnifico, sotto il vuoto.

Il precipizio è altissimo, il video estremo, il dibattito si infiamma. Solo il giorno prima per un selfie così un ragazzo è morto. E i social prendono di mira i Ferragnez: “Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influenser, quindi anche voi!”, scrive un utente.

” Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”, aggiunge un altro follower. E ancora. “Sinceramente essendo genitore non correrei il rischio per un semplice video da postare … non si vede nessuna protezione intorno. Questa volta non sono d’accordo”.

(IMMAGINI INSTRAGRAM)