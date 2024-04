I festeggiamenti in strada a Teheran durante l'attacco a Israele

Teheran, 14 apr. (askanews) - Bandiere dell'Iran, caroselli di macchine, canti: a Teheran le persone sono scese in strada per festeggiare l'attacco su Israele, contro cui sono stati lanciati circa 300 droni e missili, per la maggior parte intercettati....